بعد 9 أيام من إسلامها.. وفاة فتاة في قاعدة أمريكية بالكويت

20 يونيو 2019 - 09:53 ص

بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام.. توفيت مواطنة أمريكية مقيمة في الكويت منذ 7 سنوات كانت تعمل مع الجيش الأمريكي في قاعدة عريفجان.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن المواطنة الأمريكية ساراند سيمونا بوست، كانت تعاني من مرض السرطان، وقد فصلت 9 أيام بينها وبين موتها بعد اعتناقها الإسلام.

وكانت الفتاة الأمريكية قد اهتدت إلى الإسلام ونطقت الشهادتين في 10 من يونيو الجاري ولكن مرض السرطان لم يسعفها، وانتقلت إلى جوار ربها بعد 9 أيام فقط من اعتناقها الإسلام.

وشيعت السيدة الأمريكية المسلمة في مقبرة الصليبخات، عصر أمس الأول، وشاركت في تشييعها من المسلمين بالرغم من عدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها.

وقال زوج الفقيدة، إنهما كانا يرغبان في اعتناق الإسلام منذ عام 2012 لكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما، حتى شاء الله لهما الهداية، فسبق زوجته بإعلان إسلامه في فبراير الماضي، ولحقت به زوجته .