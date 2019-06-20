موسى: "كل اللي عيطوا على مرسي خونة وهفضحهم"

20 يونيو 2019 - 09:43 ص

توعد الإعلامي أحمد موسى، من وصفهم بالمتعاطفين مع الإخوان بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قائلاً: "كل اللي تعاطفوا مع الإخوان وعيطوا على مرسي خونة وهفضحهم".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "ربنا أنقذ مصر من الإخوان".

وبقول للناس اللي انضمت لصفوف الإخوان الخونة اليومين الماضيين، هل كنتم تبكون معنا على شهداء مصر كي تجدوا مكانًا وسطنا"، مردفاً: "فجأة بعض المثقفين والصحفيين والإعلاميين والنخبة الكاذبة الفاسدة أصبحت تحت أقدام أردوغان".

وتابع: "القائمة السوداء تتسع، وسأقدم حلقات مطولة بعد الأمم الأفريقة، أفضح فيها كل من كتب تويتة ضد مصر"، معقبا: "هذه ليست نخبة بل مجموعة ممولين، ومصر تواجه حربا اليوم أشرس مما حدث بعد 3 يوليو".

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