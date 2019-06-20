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كشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 60 قرشا

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كشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 60 قرشا

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الخبز المدعم
الخبز المدعم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الخبز المدعم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 60 قرش ، مؤكدة أن كل الأنباء الواردة في هذا السياق عارية تماما من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به؛ تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشاً في حين يُباع للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير في السعر، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


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