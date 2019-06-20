» صلاح ينقذ مطربة شهيرة من أزمة كبرى بسبب "تغريدة" غير موفقة

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صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صلاح

تمكن النجم المصري محمد صلاح - دون علمه - من فض الاشتباك بين أعداد كبرى من المغردين السعوديين والكويتيين بعد حدوث خلاف بينهما بسبب تدوينة صادمة كتبتها مطربة خليجية شهيرة.

واستعانت الفنانة شمس الكويتية، بصورة لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للرد على حملة الانتقادات التي شُنت ضدها بعد إساءتها لمن لن يحضر حفلها المقرر له في السعودية الجمعة المقبل.

وأقسمت شمس الكويتية، أنها لم تُسئ أو تنتقص من أي شخص، رغم أن تغريدة إعلان حفلها بالسعودية خرجت من حسابها الرسمي على ”تويتر“، وكذلك تعليقها الذي أساء للشعب السعودي.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام“، قائلًة: ”يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين اللي ما يخافونك، والمصيبة إني عارفتهم منو ولا أقدر أتكلم“.

وتابعت: ”أتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وإن ما طلع مني أي شي فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد علي“.

واستطردت: ”وإذا أنا قلت شي أنا جدًا شجاعة إني أقول نعم قلت، بس وربي ما حصل، وكل الإعلام اللي جالس يتناقل الخبر والأشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل“.

ومن خلال حسابها على ”تويتر“، شاركت متابعيها بتغريدة استخدمت فيها هاشتاج، السعودية خط أحمر، متهمة خلايا إرهابية بالوقيعة بينها وبين شعب المملكة.

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