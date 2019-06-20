أبو ريدة: تقابلت مع صلاح في تمرين المنتخب وأخبرني بهذا الأمر

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كشف هاني أبو ريدة - رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة - عن تفاؤله بإمكانية حصد مصر لكأس الأمم الأفريقية ، مؤكدًا لقائه بالنجم المصري محمد صلاح في التمرينات.

وقال "أبو ريدة" في تصريحات "تايم سبورت" : "صلاح مختلف تماما في هذا المعسكر عن تلك المعسكرات التي حضرها بعد كأس العالم الماضي ، فهو رائق المزاج ولديه حماس كبير لاستعادة البطولة".

وأضاف: "قابلته ووعدني ببذل قصارى جهده للفوز بالبطولة ، فهو ينافس على جائزة الحذاء الذهبي ، والفوز بالبطولة سيعزز من فرصه في المنافسة".

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