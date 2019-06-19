أحمد موسى:" اشعر بالفخر بشتيمة الاخوان لي"

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علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي  "الفيس بوك" قائلا :"  شتيمة الإخوان ليا فخر".

واضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان تقوم بعمل حملات سب وقذف ضده من خلال صفحات مزوره".

وتابع قائلا:" عاملين صفحات عشاني.. وأنا ولا فارق معايا"، مضيفا :" معنديش مشكلة أتشتم ولكن تظل راية مصر مرتفعة، وأدافع عن بلدي وأتحمل كل شيء وأشعر بالفخر ".


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