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الابراشي: مصر أسقطت مشروع الاخوان

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر لم تسقط مشروع الإخوان في مصر فقط، بل قامت بإسقاطه في المنطقة ككل.

وأضاف الابراشي خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e ":" من الطبيعي أن يكون هناك غضب إخواني حاد من مصر، ومن الطبيعي أيضًا استثمار وفاة محمد مرسي بهذا الشكل، واعتبار وفاته كقميص عثمان، لمحاولة استعداء مصر دوليًا مرة اخرى".

واشار إلى أن مصر تعرضت لضغوط دولية كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ولكن بعد أن تأكد العالم بأن هذه ثورة حقيقية التف حولها الشعب قام بتغيير مواقفه تجاه مصر.


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