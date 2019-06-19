ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

قفزت صادرات مصر إلى تنزانيا بنسبة 75% خلال عام 2018، مسجلة 42 مليون دولار، مقارنة بـ 24 مليون دولار في عام 2017، وفقًا لمكتب التمثيل التجاري في تنزانيا.

وتعتبر هذه النسبة هي أعلى زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا منذ أكثر من 5 سنوات، حسبما كشف المكتب.

ووفقا لبيانات المكتب، دخل عدد من الصادرات المصرية الجديدة إلى السوق التنزانية خلال عام 2018، بما في ذلك القوارض لمكافحة الآفات بمبلغ 533000 دولار، والحديد والصلب بمبلغ 506000 دولار، والمباني الجاهزة بقيمة 931000 دولار، وأسلاك الحديد الزهر والصلب بمقدار 706000 دولار.

وتمثل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا استجابة لدعوة من نظيره التنزاني في أغسطس 2017.