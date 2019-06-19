  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يحذر من لفظ "مسلحين"

الرئيس السيسي

بوخارست تمنح «السيسي» درجة الدكتوراه الفخرية

استشهاد فلسطيني ثالث في مواجهات اليوم

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في اعتداء إسرائيلي

عمر البشير

"الجنائية الدولية" تطلب تسليم "البشير" أو محاكمته

أرشيفية

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

هواوي

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

أردوغان

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

الأرصاد.. طقس حار

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

محمد بن سلمان

أول رد سعودي على تقرير "تورط" بن سلمان

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

الصفحة الأخيرة

عمرو دياب
عمرو دياب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. عمرو دياب و"صلاح" فى عمل مشترك

#

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: أتاح لي فرصة عظيمة

#

عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"

#

بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب

عمرو دياب

اغلاق

قنوات فضائية

قدّم المطرب عمرو دياب شكوى إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" ضد خمس قنوات تحمل اسم "الهضبة"، وهو اللقب الذي يشتهر به منذ سنوات، متهماً إياها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، خاصة أنها تعرض أغنياته وأفلامه ولقاءاته من دون الرجوع إليه.

وتولى تقديم الشكوى الرسمية إلى المجلس المستشار القانوني لدياب، المحامي أشرف عبد العزيز، مرفقاً بها أسطوانات تضم محتوى القنوات، مثل "الهضبة أفلام"، و"الهضبة دراما"، و"الهضبة سينما"، و"الهضبة كلاسيك"، و"الهضبة اليوم".

وطالب دياب في شكواه بإغلاق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي لحقت به، نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات تلفزيونية بشكل يوحي بأنه مالكها.

وأشار المحامي إلى أن تلك المخالفات ستحال إلى النيابة العامة، استناداً إلى قانون الملكية الفكرية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الجزائري يطلق تحذيرًا للمتظاهرين
» وفاة عريس بعد ساعات من الدُخلة.. تعرف على السبب
» سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية
» بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب في هذه الحالة
» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه
» تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي
» ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»
» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى
» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات
» بعد تقرير الأمم المتحدة.. هبوط حاد في البورصة السعودية
» قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات