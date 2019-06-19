عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

19 يونيو 2019 - 06:47 م

قدّم المطرب عمرو دياب شكوى إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" ضد خمس قنوات تحمل اسم "الهضبة"، وهو اللقب الذي يشتهر به منذ سنوات، متهماً إياها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، خاصة أنها تعرض أغنياته وأفلامه ولقاءاته من دون الرجوع إليه.

وتولى تقديم الشكوى الرسمية إلى المجلس المستشار القانوني لدياب، المحامي أشرف عبد العزيز، مرفقاً بها أسطوانات تضم محتوى القنوات، مثل "الهضبة أفلام"، و"الهضبة دراما"، و"الهضبة سينما"، و"الهضبة كلاسيك"، و"الهضبة اليوم".

وطالب دياب في شكواه بإغلاق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي لحقت به، نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات تلفزيونية بشكل يوحي بأنه مالكها.

وأشار المحامي إلى أن تلك المخالفات ستحال إلى النيابة العامة، استناداً إلى قانون الملكية الفكرية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.