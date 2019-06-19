تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

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حذرت أمريكا الحكومة الهندية من تزويد "هواوي" ووحداتها بالمعدات أو غيرها من المنتجات من أصل أمريكي، وهددت بفرض عقوبات في حال فعلت الهند ذلك.

وأرسلت أمريكا رسالة إلى وزارة الخارجية الهندية يوم 27 مايو كجزء من الجهود الأمريكية لتكثيف الضغط على الهند للعمل ضد الشركة الصينية، بحسب "ذي إكونوميك تايمز".

واعترف مؤسس شركة "هواوي" التكنولوجية الصينية، أنه بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها حاليا، من المقرر أن تكون إيراداتها أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وأدرجت واشنطن شركة "هواوي" في قائمة سوداء تمنع عمليا الشركات الأمريكية من العمل معها ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي" معللة ذلك بأن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها في التجسس لصالح بكين.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة على استعداد لإبرام اتفاق مع الصين ولكنها مستعدة أيضا للإبقاء على الرسوم الجمركية الإضافية إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف "إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها. وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترامب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة" بين البلدين.


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