قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن تدمير طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة بقاعدة الوطية الجوية، جنوب غربي العاصمة.

وقالت القوات في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن "نسور الجو لحكومة الوفاق دمر طائرة حربية من النوع السوخوي في قاعدة الوطية الجوية" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره، صرح الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) بأن سلاح الجو دمر طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر قبل إقلاعها من قاعدة الوطية.

وفي سياق متصل، قال بيان آخر للعملية، إنه تم تدمير 3 آليات عسكرية، ومدرعة إماراتية وهي تتقدم في محور المطار، بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق لمواقع قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.