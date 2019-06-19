ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها بوفاته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين، "نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه".



وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وتوفى مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

ودفن فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من أفراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.