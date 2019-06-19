نائبة تستنكر تصريحات "أردوغان" بشأن مرسي

19 يونيو 2019 - 04:25 م

أصدرت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيانًا استنكرت فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط.





وأكدت النائبة، أن تلك التصريحات تمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكافة الأعراف الدبلوماسية المعهودة.





وأشارت إلى أن الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيًا، معلقة: "العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادي والمحوري في المنطقة وأن أردوغان له أطماع".