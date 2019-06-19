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فتاة تقتل صديقتها المفضلة مقابل 9 ملايين دولار

قضايا وحوادث

صورة المجنى عليها
صورة المجنى عليها

وكالات أحمد الشربينى

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قتل

جريمة قتل

فتاة تقتل صديقاتها

اتهمت فتاة أمريكية بالغة من العمر 18 سنة بقتل صديقتها مقابل دفع 9 ملايين دولار شرط إرسال صور وتسجيلات لها.

وحصلت المحكمة على وثائق تظهر أن المتهمة بريمر التي تعيش في ألاسكا ناقشت مع صحاب العرض شيلميلر الذي يعيش في إنديانا خلال علاقتهما عبر الإنترنت خطة لاغتصاب شخص في ألاسكا وقتله، وقامت دينالي بريمر بتجنيد أربعة مراهقين آخرين، لاستدراج المجنى عليها سينتيا هوفمان وقتلها.

وفي الثاني من يونيو، استدرجوا هوفمان إلى درب للنزهات شمال شرق أنكوريدج، حيث أوثقت بشريط لاصق قبل أن يتم إطلاق رصاصة على رأسها من الخلف ودفعها إلى نهر، وعثرت السلطات على جثتها بعد يومين.

وقد كشفت التحقيقات أن المراهق كايدن ماكينتوش البالغ من العمر 16 عاما، شارك في الجريمة، حيث قام بقتل الشابة بمسدس عائد إلى بريمر، ونقلت تقارير صحافية عن والد هوفمان قوله، إن ابنته تعاني من صعوبات في التعلم وقدراتها الذهنية موازية لطفلة في الثانية عشرة.

وقد تواصلت دينالي بريمر مع شيلميلر خلال الجريمة مرسلة له عبر تطبيق "سنابشات" صورا وفيديوهات تظهر هوفمان مقيدة ومن ثم صورا للجثة على ما قالت جهة الادعاء.

ووجهت إلى بريمر وماكينتوش تهمة القتل، وأوقف شيلميلر أيضا فضلا عن ثلاثة قصر آخرين يشتبه في أنهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ، كما وجهت إلى شيلميلر وبريمر تهمة القيام بأفعال جنسية تطال أطفالا ارتكبتها الأخيرة بطلب من شيلميلر ووقع ضحيتها طفلان في الثامنة والتاسعة فضلا عن ضحية في الخامسة عشرة.


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