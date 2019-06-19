  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
جامعة القاهرة

«المذكرات والملازم» مرض ينهش فى جسد التعليم الجامعى

ارشيف

جلسة استماع لـ"مغتصبة" نيمار

رئيس المجلس العسكري السوداني

"البرهان": لا نرغب بالانفراد بالسلطة وجاهزون للتفاوض

ارشيف

كاتب سعودي: كارهو المملكة يشبهون "عبدة الشيطان"

الرئيس

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

شيماء سيف

شيماء سيف تعلن إصابتها بسرطان الثدي

بن سلمان

الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

مريم بن شعبان

بعد رانيا يوسف.. فستان فاضح لفنانة شهيرة

ارشيف

السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر

ارشيفية

مقتل 600 داخل مسرح.. أسوأ حريق في تاريخ أمريكا

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019

آخر الأخبار

من الحدث
من الحدث

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

القوات المسلحة تحتفل بتخرج الوافدين من 36 دولة أفريقية

#

منطقة صناعية جديدة للمستثمرين في "أكتوبر" خلال عام

#

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2019

#

"سوديك" تستهدف تعاقدات بـ7.2 مليار جنيه خلال 2019



صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة ، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتباراً من 25 /6 /2019 م وذلك وفقاً للشروط الآتية :-


أولاً : المؤهلات العليا :-


مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019 ، وخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة ، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة 
على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17 يوليو2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة فى المدة 31 يوليو وحتى 27 أغسطس 2019 .


ثانياً : المؤهلات فوق المتوسطة :-


مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019 ، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17 أغسطس 2019 ، وأن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة فى المدة من 28 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر 2019 .


ثالثاً : المؤهلات المتوسطة :-


مواليد أشهر ( أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر ) من عام 1999 ، ومواليد نفس الأشهر الثلاث من عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراس 2017/ 2018 ، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25 يونيو2019 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتباراً من 6 وحتى 30 يوليو 2019 .


رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-


مواليد أشهر ( أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر ) من عام 1999والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 20 أغسطس 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 2 وحتى 12 سبتمبر 2019 م .


المستندات المطلوبة :


بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( 6 جند ) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات ( 1 جند ) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لغير ذوى المؤهلات – فصيله الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .


وبناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم وإنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت علي العنوان التالى ( tagned.mod.gov.eg ) وبريد الكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد أن هزّت السعودية.. القصاص من قاتلة سيدة والتمثيل بجثتها
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019
» "مشهد مثير".. هكذا تبدو الأرض ليلاً خارج الجاذبية
» شاهد.. أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة
» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم
» نيمار يبدأ رحلة العودة لصفوف "كامب نو"
» 16 طنًا من الكوكايين.. أخطر عملية ضبط في تاريخ أمريكا
» العراق.. حريق بالقصور الرئاسية
» الجيش الأمريكي يتهم إيران بضرب الناقلة اليابانية
» مبروك عطية: "اللي مش هيصوم مش هيدخل النار"
» بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض على إفساد كأس الأمم الأفريقية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات