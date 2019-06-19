«المذكرات والملازم» مرض ينهش فى جسد التعليم الجامعى

19 يونيو 2019 - 02:24 م

ورؤساء الجامعات: تقتل التعليم وتقضى على التفكير وتجعل الطالب ماكينة للحفظ

تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى، لتطوير ونهضة منظومة التعليم إلى الأمام، حيث إن التعليم هو قاطرة التنمية والتقدم للدول إلا أن سوق الملازم والمذكرات الجامعية التى تنتجها المكتبات المجاورة للجامعات، ما زال يشكل حجرة عثرة فى تنفيذ عمليات التطوير.

أضرار هذه المذكرات وتلك الملازم، كثيرة فى مقدمتها إبعاد الطلاب عن التفكير المنطقى والعقلانى بعد الاستذكار الجيد للكتب المرجعية ليصبحوا مجرد آلات تملأ عقلها بعض المعلومات وتفرغها فى ورقة الإجابة بالامتحان ليعود هذا العقل كما كان من قبل، إلا أنه مؤخرًا انتهجت الحكومة طريقا جديدا بمداهمة مراكز الدروس الخصوصية التى يتورط فيها بعض أعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس وإغلاقها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك دون قرار واحد جريء بتجريم عمل الملازم والمذكرات الجامعية ومنتجيها سواء داخل أو خارج الجامعات المصرية.

بدوره قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه يقف تماما ضد هذه الملازم والمذكرات، قائلا: "أصبحنا فى عالم التكنولوجيا وهذه الملازم والمذكرات المجتزأة تجعل أفكار الطالب محدودة وتؤدى إلى تضييق دائرته العقلية ليكون عبارة عن آلة للحفظ والتلقين فقط".

وأضاف رحمى، لـ"المصريون" أن الهدف الأول من التعليم الجامعى ، هو دفع الطالب للقراءة والاطلاع والبحث وتكوين التفسيرات المختلفة للظواهر المحيطة به، قائلا: "جامعة هارفارد أخرجت استراتيجية مؤخرا قائمة على 6 محاور للتعليم الجامعى المتميز كان من بينها "تعلم كيف تتعلم" والثانى تطبيق التعليم والثالث بحث احتياجات المجتمع والعمل عليها لمواجهة المشكلات المختلفة".

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن التعليم المهارى هو التعليم الحقيقى وهذا التعليم المهارى لن يأتى من خلال المذكرات والملازم ، وإنما من خلال البحث والتنقيب فى الكتب المرجعية، موضحا أن الجامعة تجرى استطلاعات رأى مستمرة للطلاب حول المواد التى يدرسونها وطريقة التدريس والمشاكل التى تواجههم والمقترحات لحل هذه المشاكل، وكذلك هناك استطلاع رأى للعمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وآخر لمنظمات المجتمع المدنى لمعرفة احتياجات المجتمع المحلى للمحافظة.

ومن ناحيته قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملازم والمذكرات تعد أحد أخطر الأمراض التى تهاجم التعليم العالى فى مصر وتتم مواجهتها بتجهيز الكتب المرجعيةTextbooks بطبعات اقتصادية وأسعار مخفضة للطلاب كما يتم فى أغلب دول العالم إضافة إلى وسائل التعليم التفاعلية التى توفر كثير من الجهد والوقت وتوفر الوسائل التعليمية الحديثة مثل الفيديوهات والاسطوانات وقنوات الإنترنت أقوى وسيلة للقضاء على المذكرات والملازم فى التعليم الجامعى.

وأوضح القمرى، لـ"المصريون" أنه لابد ألا تكون أسئلة الامتحانات معتمدة على الحفظ والتلقين مما يجعل الطلاب يلجأون لهذه المذكرات والملازم، وإنما التفسير والتحليل من خلال اللجوء إلى الكتب المرجعية وتكوين وجهات نظر قوية حول الموضوع محل الدراسة، قائلا: "ليس لنا سيطرة على أى شئ خارج الجامعة فمواجهة المكتبات الخارجية ليست مهمة شأن الجامعة ولا تقدر عليها منفردة".

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه ليس مسموحا داخل أروقة الجامعة العمل بالملازم والمذكرات والكتاب الذى يتم تدريسه للطلاب لابد أن يوافق عليه مجلس القسم العلمى ويتم التحقيق فى أى شكوى بوجود مذكرات أو ملازم بكليات الجامعة حال تلقيها قائلا: "لم ترد لنا شكوى بخصوص هذا الأمر وإن كان هناك شكاوى سنحقق فيها.

وأكدعبد الباسط لـ"المصريون"،أن العصر الحالى عصر التكنولوجيا والرقمنة ، وهذه المذكرات والملازم ستنتهى ، آجلا أو عاجلا، قائلا: "كتب الطلاب الورقية بكليتى الحقوق والتجارة ألغيت تماما وتم وضع المواد التعليمية على أقراص ممغنطة ، ليتعامل معها الطلاب من خلال خبرتهم بعالم الكمبيوتر والإنترنت، وثقافة التعلم تحتاج إلى تغيير جزئيا وهذا من خلال التعليم الإلكترونى".

وأوضح الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر بالجامعات المصرية، أن هذا الموضوع قد تم تقسيمه إلى جزئين الأول المتعلق بالدروس الخصوصية وهنا نؤكد أن هذه الدروس والمذكرات تقتل التعليم الجامعى فى مصر وتقتل التفكير والإضافة والتفسير والمنطق فى التفكير وغيرها من القيم المهمة بنظام التعليم.

وتابع سرور فى تصريحات صحفية،: " إذا أردنا تغير هذا الوضع لابد من النظر الى الأوضاع المالية لأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات ، لذلك ستجد البعض منهم يبحث عن سبل للحياة منها مراكز الدروس الخصوصية والكتب والمذكرات ، وضرب مثلا على حديثه بأستاذ الجامعة المنتدب للجامعة الخاصة قائلا : تجده شديد الانضباط فى الحضور والمحاضرات وعندما يتعلق الأمر بجامعته الأم لن تجده .