» شاهد.. أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة

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الأرصاد

إستاد القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، صورة أول محطة رصد جوي واقعي في العالم باستاد القاهرة، استعدادًا لبدء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات له، أنه من خلال محطة الرصد الجوية الجديدة باستاد القاهرة، الحكم الرابع يستطيع تطبيق تعليمات "فيفا" إذا بلغت درجات الحرارة 35 درجة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويجرى إيقاف المبارة لمدة دقيقتين كل نصف ساعة ليتناول اللاعبون جرعة مياه، حرصًا على أرواحهم.

وأشار عبد العال، إلى أن وجود المحطة يوفر على الحكم السؤال عن درجات الحرارة، من حين لآخر، وهي هدية مصر لمنتحبات العالم المشاركة في البطولة.

وتابع عبد العال، أنه حتي الآن لم نتخذ قرارًا بشأن تركيب محطات رصد أخرى داخل باقي الاستادات التي تقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه حال نجاح التجربة باستاد القاهرة، من المتوقع تركيب محطات مماثلة في جميع الملاعب التي تشهد مباريات البطولة الأفريقية خلال 48 ساعة فقط لتصبح جاهزة تمامًا بحلول عصر الجمعة المقبل.


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