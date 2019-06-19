» 16 طنًا من الكوكايين.. أخطر عملية ضبط في تاريخ أمريكا

19 يونيو 2019 - 02:09 م

ضبطت السلطات الأمريكية أكبر صفقة كوكايين تقدير 16 طنًا بأكثر من مليار دولار في مداهمة لسفينة راسية في أحد موانئ فيلادلفيا.

وقال المحامي العام للمقاطعة الشرقية في فيلادلفيا وليام ماكسواين: "هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال مكتب ماكسواين على "تويتر" "تم اعتقال أفراد طاقم السفينة ووجهت إليهم تهم فيدرالية" بعد المداهمة في ميناء باكر مارين في فيلادلفيا.

وعُثر على المخدرات في سبع حاويات على متن سفينة الشحن "غايان أم سي أس" التي كانت تستعد للإبحار إلى أوروبا بعد محطات سابقة في تشيلي وبنما وجزر البهاماس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود على رصيف الميناء، وأربعة عملاء يصعدون إلى سفينة الشحن الضخمة.

وتأتي هذه المداهمة بعد أن ضبطت السلطات الأمريكية ما يقرب من 1,5 طن من الكوكايين في شهر مارس، في أكبر عملية منذ 25 عاما في ميناء نيويورك.