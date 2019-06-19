» نيمار يبدأ رحلة العودة لصفوف "كامب نو"

19 يونيو 2019 - 02:06 م

أعرب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رغبته في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى، مؤكدًا أنه لم يكن يتعين عليه أن يرحل عنه في الموسم قبل الماضي.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن نيمار قوله: لا أرغب في اللعب هنا (باريس سان جيرمان) لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي الذي لم يكن لي أن أخرج منه".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو معقل برشلونة، فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.

ومن جانبه لم يغلق برشلونة الباب في وجه اللاعب للعودة إليه مجددًا، بل على النقيض دلت التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين داخله خلال الأيام الأخيرة على ترحيب كبير من النادي الإسباني بعودة نجمه البرازيلي.