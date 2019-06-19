» الجيش الأمريكي يتهم إيران بضرب الناقلة اليابانية

19 يونيو 2019 - 01:32 م

أكد الجيش الأمريكي أن الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية.

وقال قائد بالبحرية الأمريكية، إن هناك تحقيقًا مشتركًا جار مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأضاف - في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء - أن الأضرار التي رصدناها في الناقلة اليابانية "كوكوكا" لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر اصطدم بها.

أوضح القائد بالبحرية الأمريكية أن تقييم القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، يشير إلى أن الهجوم والضرر الذي لحق بالناقلة "كوكوكا" وقعا نتيجة للغم بحري.