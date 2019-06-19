قبول استئناف النيابة.. تجديد حبس 6 متهمين في خلية شقة الهرم

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غدًا الحكم في طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"خلية وجدي غنيم "

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 6 متهمين والمعروفة إعلامياً بـ"خلية شقة الهرم"، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 45 يومWا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.


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