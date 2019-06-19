هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

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متابعات - أمينة عبد العال

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استقرار الشرق الأوسط، لن يكتمل دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وجدد الرئيس تأكيده على أنه لا سبيل للاستقرار في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، من بوخارست اليوم الأربعاء: "لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

وأضاف: "أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح لفخامة الرئيس الروماني الذي يأتي متسقًا مع موقف رومانيا التاريخي من عملية السلام، القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية".

كما أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار من بينها مصر".


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