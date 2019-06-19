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سحل وضرب امرأة بطريقة وحشية

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وكالات - سارة أشرف

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تعرضت امرأة إيرانية للضرب والسحل وسط الشارع، بسبب ما اعتبر مخالفة للقوانين المتشددة في البلاد.

وبحسب ما يظهر في الفيديو الذي حقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، فإن المرأة جرى ضربها بشكل وحشي، لأنها شوهدت تؤدي حركات راقصة دون ارتداء الحجاب.

وكانت المرأة وسط شارع مكتظ بالناس في مدينة رشت وسط البلاد، وأخذ حشد من الرجال يصرخون من حولها ثم تقدم أحدثهم صوبها، وأوقعها أرضًا.

ولم يبادر أي من المارة في الشارع إلى مساعدة المرأة التي جرى ضربها وسحلها على الأرض، بل أخذ المتابعون منتشين ويضحكون على ما يقع.

وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي للحكم في 1979، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عامًا أن ترتدي حجابًا وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد.

وفي حال مخالفة قواعد اللباس المفروضة، تفرض السلطات غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على المرأة، أي ما يقارب 17 جنيها إسترلينيا.

شاهد الفيديو  من هنا 


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