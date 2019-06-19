قاضي التخابر: القضاء هو حارس الشرعية

19 يونيو 2019 - 12:13 م

تحدث المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية التخابر عن الدور الذي يقوم به القضاء المصري قائلاً: القضاء هو حارس الشرعية، والحامي للحرية مؤكدًا أن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها.

وأضاف فهمي خلال لقطات حية عرضها الإعلامي أحمد موسي من جلسة محاكمة 23 متهمًا في قضية التخابر مع حركة حماس، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،بأن القضاء هو حارس الشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، مؤكدا أن القاضي لا يخض في استخلاص حكمه القانوني إلا لضميره، ولا يرتفع قدره برفعة وظيفته.

وتابع: "ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة والقسم الذي يؤدوه القضاة أن يحكموا بالعدل حسب العقيدة واليقين"، مشددًا على أن القاضي إذا لم يصل إلى اليقين القضائي بتعين عليه أن يحكم بالبراءة.

وواصل حديثه: "إذا خلت الدعوى من دليل قاطع فلا يلتزم للمتهم تقديم دليل براءاته إلا أنها لا تصلح لإدانته"، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.

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