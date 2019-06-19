» دلافين تغزو شواطئ العراق

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وكالات حنان حمدتو

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العراق

دلافين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مجموعة دلافين تسبح في مياه العراق الإقليمية بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مسؤول وحدة التنوع الإحيائي في مديرية بيئة البصرة، إن "ظهور الدلافين في مياه العراق الإقليمية ليست ظاهرة جديدة وتم توثيقها أكثر من مرة لا سيما في قناة الفاو"، مضيفاً أن "مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير لأول مرة ينشر الأمر الذي جعل منه ظاهرة غريبة".

وأضاف المسئول إلى أنه "خلال مواسم الهجرة تدخل أيضًا أسماك القرش إلى المياه العراقية، وتم تسجيل نوعين من هذه الأسماك" ، وفقا لسبوتنيك .


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