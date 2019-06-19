» وصف صادم من صحفى لبنانى لـ " مايا دياب"

متابعات-علا خطاب
شن الصحفي اللبناني، إيلي باسيل، هجومًا عنيفًا على الفنانة مايا دياب وذلك خلال ظهوره في مقطع مصور تم تسجيله أثناء لقاء مباشر له مع متابعيه، إذا وصفها بـ"الذكر".
واعتبر باسيل أن مايا تقدم برنامجًا فاشلاً وأغنيات فاشلة وتتسم بشخصية فاشلة. كما انتقد شكل حنكها ورأى انها تقوم بتعريضه من أجل تقليد الممثلة نادين نسيب نجيم.
وصدم باسيل الجميع بالقول إن هذا الأمر يزيد إطلالة الفنانة ذكورة.
وأحدث الفيديو جدلاً واسعاً على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق "إنستغرام".
View this post on Instagram
?? هذا شفيه @beauty_fitness_flowers وأخيرآ هذا المنتج اسرع واضمن حل خصوصا للي زاد وزنها بعد الحمل احلى شيء في النتايج اسبوع واحد تبان وصحي ومرخص ?? واخيرآ الحل بدون تكميم او حلقة او بالون مرخص من الهيئة الاماراتية و الكويتية و البحرين و قطر وصحي اسبوع بس تشوفي فرق كيف مع خبير التغذيه توصلي للوزن الي تبيه ?? من منتج كلين_ناين لتنزلي وزنك و تسمتعي باللبس وتحصلي على جسم رشيق واحلى اطلاله.. .بكرا بتندم ع عمرك اللي ضاع وما قدرت تلبس اللي نفسك فيه ... منتج كليين ناين ..بديل عمليات التكميم وقص المعده وشفط الدهون تحدي_عن_تجربه ???? ..رح تلاحظ النزول من اول يومين .....معنا افضل الحلول من الطبيعه (العسل والصبار ) مكوناته طبيعيه ميه بالميه وبدون اي اثار جانبيه @beauty_fitness_flowers الخبر الاقوى :متابعه يوميه خلال فتره الكورس مع اخصائيه التغذيه مجانا ......لطلب المنتج او المنتجات الاخرى ..التواصل دايركت 00966548957130 @beauty_fitness_flowers @beauty_fitness_flowers
عصر03:40 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37