بعد رانيا يوسف.. فستان فاضح لفنانة شهيرة

أثارت إطلالة الممثلة التونسية، مريم بن شعبان، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لظهورها بفستان جريء في اختتام أسبوع الموضة في تونس، حيث وصفه البعض بـ"الفاضح".

واعتمدت مريم بطلة مسلسل "مشاعر" فستاناً شفافاً بالون الذهبي ما شكل مفاجأة صادمة لجمهورها إذ عبَّر كثيرون عن رفضهم لهذه الإطلالة، معتبرين أنها لا علاقة لها بالأزياء والموضة، ووصفوها بـ "الفاضحة والغريبة" خصوصاً أنها اشتهرت في الدراما التونسية بأدوارها الراقية وأدائها المميز وملابسها المحتشمة.

علقت الإعلامية التونسية عربية بن حمادي (سجى الخير)، على الأمر قائلة إن "ظهور مريم بن شعبان بفستان شبه عار هو نتيجة للفوضى وعدم الاحترام الذي اجتاح تونس في السنوات الأخيرة".

وطالبت بن حمادي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التوقف عن نشر صور بن شعبان العارية والاهتمام بالمشاكل الحقيقّة للبلاد مثل: الوضعية الكارثية التي تعاني منها الجامعة العمومية في تونس.

كما هاجمت الممثلة التونسية مريم بن مولاهم زميلتها بن شعبان، إذ سخرت من ملابسها ومن شكل جسمها الممتلئ، مشيرة إلى أنها خيبت ظنّ جمهورها ومحبيها بهذه الإطلالة.





