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مطرب شهير مصاب بمرض ليس له علاج

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عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

متابعات-علا خطاب

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كشفت المطرب الخليجي، عبد المجيد عبد الله، عن حقيقة مرضه، والذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت الكثير من الشائعات حول الأمر.

وطمأن المطرب "عبد المجيد" الجمهور عليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”كسرة روتين” عبر أثير إذاعة مارينا أف إم، حيث كشف تفاصيل مرضه.

وقال عبد المجيد عبد الله إنه يعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، مضيفًا أن جهده في الحفلات وتسجيل الأغاني أثر عليه.

ولفت إلى أنه يُعاني من مرض اسمه "مانير"، ليس له علاج، لكنه يخص الأذن الداخلية، موضحًا أعراض المرض وهي: ”ُسبب الدوخة والغثيان في بعض الحالات، وهذه الأعراض تزداد في بعض الأوقات وتهدأ في بعضها الآخر".

وعلى الرغم من ذلك قال عبد المجيد أن المرض ” تافه ” وليس مزعجا لافتا إلى أنه يعاني من الدوار طوال الوقت، قائلا إنه من الممكن أن يسقط مغشيا عليه بسبب التهاب أذنه .


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