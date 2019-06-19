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النواب يقرر زيادة حوافز أساتذة الجامعات

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متابعات حنان حمدتو

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أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة قيمة حافز الجودة لأساتذة ومعيدي الجامعات، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019-2020، وذلك بقيمة مليار جنيه.

وأضاف عمر إن اللجنة تستهدف من تلك الزيادة، تحسين دخل فئة كوادر وأساتذة الجامعات من معيدين وأساتذة جامعة وباحثين بمراكز البحوث، وذلك في خطوة لدعم التعليم الجامعي وتشجيع البحث العلمي بمختلف مجالاته.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن قيمة الزيادة تعد جيدة جدًا، ومن شأنها التشجيع على زيادة الجهود في مجال البحث العلمي بالبلاد.

وتابع: أيضًا وافقت اللجنة على تخصيص 200 مليون جنيه، لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، نظرًا لعدم وجود تأمين صحى لهم، وكذلك تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لتغذية الطلاب، و150 مليون جنيه لبند الصيانة بموازنة الجامعات.

وأوضح أن اللجنة ستنتهي من تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، اليوم الأربعاء، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدا لإقرار الموازنة بشكل نهائي، وفقا لما جاء فى فيتو .


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