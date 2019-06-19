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لخلافات مع خطيبته.. انتحار شاب بالقليوبية

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار

وكالات أحمد الشربينى

أقدم شاب على الانتحار بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش سقف حجرته بمسكنه، لمروره بمشكلات مع خطيبته.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بوصول "أحمد.م.ط"33 سنة، سائق توك توك، لمستشفي السلام، جثة هامدة بعد إقدامه على الانتحار.

وانتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين أنه السائق انتحر بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش بسقف حجرته بمسكنه الكائن بشارع وادى النيل بمدينة الخصوص.

وتبين من التحريات أن المتوفى أقدم على الانتحار لمرور بمشكلات مع خطيبته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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