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رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة

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متابعات - أمينة عبد العال

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تفاصيل رسالة ملك المغرب لولي العهد السعودي

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لآبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، في وفاة والده.

وقال الملك في برقيته لآبي أحمد: "علمنا بنبأ وفاة والدكم وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء"

وكذلك جاءت برقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، جاء فيها: "تلقيت نبأ وفاة والدكم وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وأعلن حساب إثيوبيا بالعربي، عبر موقع "تويتر"، الاثنين الماضي، وفاة والد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وكتب الحساب، على موقع "تويتر": "توفي اليوم السيد أحمد علي والد رئيس الوزراء د. آبي أحمد… نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر".


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