» كتاب مقدس فى قاع المحيط.. تفاصيل مثيرة

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حققت صورة تم تداولها لكتاب مقدس قديم عثر عليه في قاع محيط، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، إلا أن احتفاظ مطبوعة ورقية بحالتها الجيدة رغم وجودها في عمق سحيق تحت الماء، أثار الشكوك بشأن مصداقية الأمر.

وحصلت  الصورة على  عشرات الآلاف من المشاركات على صفحات "فيس بوك" تضم ملايين الأعضاء، مع تعليقات على غرار "إنها معجزة".

ودفع ذلك وكالة "فرانس برس" إلى التحقق من الأمر، حتى ثبت أن الصورة ليست لقرآن أو إنجيل على الإطلاق، بل لعمل فني من إنتاج كاثرين ماكيفر.

وأوضحت الفنانة الأمريكية في مدونة سابقة لها تعود إلى عام 2014، أنها صنعت هذا العمل باستخدام بلورات ألصقتها على قاموس ألماني إنجليزي.

وقالت ماكيفر لـ"فرانس برس"، إنها صنعت "الكتاب المتبلور" قبل 5 سنوات، وأن عملها ليس له أي بُعد ديني على الإطلاق.

وأضافت: "الكتاب ليس كتابًا مقدسًا. إنه قاموس ألماني إنكليزي مغلف بالجلد اشتريته من متجر. أعتقد أنه من المضحك أن يحاول أحد نقل صورة كتابي كمعجزة دينية".


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