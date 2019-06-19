أحمد موسى: اللى هيشغل بى إن سبورت هبلغ عنه

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توعد الإعلامي أحمد موسي ، أصحاب المقاهي والفنادق ،قائلًا: "شغلوا تايم سبورت، وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء، لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية".

وطالب موسي خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جموع الشعب المصري بمشاهدة قناة تايم سبورت خلال بطولة الأمم الأفريقية.

وقال موسي مخاطبًا المصريين: "قاطعوا قناة قطر وشاهدوا تايم سبورت للقناة الوطنية واللي ستنقل البطولة بالكامل".

مطالبًا المسئولين بضرورة غلق أي قهوة تقوم بإذاعة المباريات على شاشة بي إن سبورت معقبًا: "البديل الوطني موجود".

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