"خطة خداع وتمويه".. أسرار جديدة في تسليم عشماوي

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كشف الإعلامي أسامة كمال، كواليس وأسرار جديدة تنشر لأول مرة في الإرهابي هشام عشماوي لمصر من ليبيا.

وقال كمال، خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إن عملية تسلم "عشماوي" للمخابرات العامة المصرية الشهر الماضي، عملية كبيرة جدًا، معقبًا: "مش مجرد تذكرة طيران من ليبيا للقاهرة، عملية كبيرة استدعت مشاركة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بنفسه لإنجاح الخطة".

وأضاف الإعلامي أن التسليم اعتمدت علي خطة خداع وتمويه، خاصة أن هناك أجهزة مخابرات دولية كانت مستعدة تصفي عشماوي وما يطلعش المعلومات اللي عنده.

وتابع: "هييجي يوم نسمع عن كم المعلومات اللي خرجت من مواطن مصري بلده صرفت عليه من وهو في بطن أمه لحد ما تلقى أفضل تدريب في مصر والعالم عشان يحمي ترابها وولادها مش يدنسها ويقتلهم".



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