  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:13 م
بحث متقدم
شيماء سيف

شيماء سيف تعلن إصابتها بسرطان الثدي

بن سلمان

الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

مريم بن شعبان

بعد رانيا يوسف.. فستان فاضح لفنانة شهيرة

ارشيف

السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر

ارشيفية

مقتل 600 داخل مسرح.. أسوأ حريق في تاريخ أمريكا

الديهي

بالفيديو.. الديهي: "اللي بيحصل دا حاجة تكسف"

ارشيف

مذبحة للعاملين بـ "بي إن سبورتس" القطرية

أحمد موسي

أحمد موسى: اللى هيشغل بى إن سبورت هبلغ عنه

هشام عشماوي

"خطة خداع وتمويه".. أسرار جديدة في تسليم عشماوي

التحالف العربى

التحالف يوجّه ضربة جديدة للحوثيين

المشاط: السياحة الأمريكية تمثل 3% من حجم الحركة الوافدة

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

واشنطن تحذر إيران من هذا الأمر الخطير

#

"السياحة العالمية": العالم كله يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

#

العراق يتسلم الدفعة الأخيرة من مقاتلات "F16" الأمريكية

#

السياحة تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق في يونيو

بطولة

مجاني

بث

شباب ورياضة

امم

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي المُشارك في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد خلال الفترة من 16 الي 18 يونيو الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو؛ وذلك خلال مشاركة الوزيرة في أعمال الجلسة.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة للوفد الأمريكي على عودة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة السياحة العالمية بعد غياب دام 23 عاما، مشيرة الى أن انضمام دولة كبرى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إضافة للمنظمة ؛ خاصة وأن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول الأعلي إنفاقاً لعام 2019، وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

وأكدت الوزيرة العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كافة المجالات، مشيرة الى أن السوق الامريكي يمثل 3% من السياحة الوافدة الى مصر وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين لمصر

ومن ناحيتهم أشار الوفد الامريكي الى تطلع بلاده لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

و تم التباحث خلال الاجتماع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الي مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة.

يضم الوفد الأمريكي إيما دويل مساعد الرئيس الأمريكي والنائب الرئيسي لرئيس الأركان، و كيفن مولي السكرتير المساعد في مكتب شؤون المنظمات الدولية ، وليزا براون سووايل المساعد الخاص في مكتب شؤون المنظمات الدولية، و بول باكر رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج ، وكاثي ويلز رايت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وصف صادم من صحفى لبنانى لـ " مايا دياب"
» دلافين تغزو شواطئ العراق
» فنانة شهيرة من داخل المستشفى: "ادعولى"
» بدون خدع سينمائية.. صورة مرعبة لكلاب تمشي على الماء
» إيران تتوعد أمريكا بهذا الأمر
» خبر سار من «الشباب والرياضة» بشأن أمم أفريقيا
» السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر
» مطرب شهير مصاب بمرض ليس له علاج
» النواب يقرر زيادة حوافز أساتذة الجامعات
» شاب يطرد أمه من المنزل بطريقة مهينة
» كتاب مقدس فى قاع المحيط.. تفاصيل مثيرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات