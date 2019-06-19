إصابة عهد التميمي في حادث سير مع عائلتها

19 يونيو 2019 - 10:50 ص

تعرضت الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي مع والدتها، لحادث سير، في الضفّة الغربية.

وكانت التميمي برفقة والديها باسم وناريمان، على الطريق الرابط بين قريتي كفرعين والنبي صالح غربي رام الله.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" فإن روسيا ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.

يذكر أن عهد التّميمي مواليد 2001، كانت قد برزت إعلاميا منذ كانت يافعة من عمرها، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أغسطس 2012.

وعادت التميمي في 19 ديسمبر 2017، وعمرها 16 عاما لتتصدر صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لتصديها للجنود، حيث أظهر فيديو تم تداوله على نطاقٍ واسع وقتها صفعها لجنديين مسلحين، ما أدّى إلى اعتقالها فجر ذلك اليوم من منزلها وكانت لا تزال طالبة في الثانوية العامة بالفرع الأدبي في مدرسة البيرة الثانوية للبنات.





