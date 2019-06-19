حادثة تهز الجيش الإسرائيلي.. والشرطة تحقق

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متابعات-علا خطاب

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شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

هز خبر سرقة معدات وأسلحة عسكرية من قاعدة عسكرية إسرائيلية وسط تل أبيب، المجتمع الإسرائيلي، حيث فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا عاجلاً في الواقعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأكدت "معاريف"، اليوم الأربعاء،  أن الشرطة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمرت بفتح تحقيق عاجل في واقعة السرقة، حيث اكتشف سرقة قنابل ومعدات وأسلحة من القاعدة العسكرية.

ونشرت الشرطة العسكرية تقريرا يفيد بسرقة 46 بندقية عسكرية من نوع "إم 16"، من قاعدة عسكرية، شمالي إسرائيل، في الجليل الغربي، وبأن الشرطة فتحت تحقيقا في تلك الحادثة.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعتين ليستا الأولى أو الثانية، وإنما سبقتهما حالات سرقة أخرى، حيث سبق وتم سرقة 15 معدة عسكرية من قاعدة عسكرية أخرى في كرميئيل، وبأن الشرطة نجحت في استعادة 5 منها فقط.


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