» خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان

19 يونيو 2019 - 10:02 ص

قال ضاحى خلفان النائب السابق لشرطة دبي إن الإخوان كانوا أكثر الناس شماتة في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب على حسابه في تويتر لن تجد أقبح خلقا من الاخونجية شمتوا عندما توفي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.. والآن يقبحون شماتة البعض على وفاة مرسي.. قيمهم الأخلاقية زفت.

وأضاف في عدة تدوينات نحن ترحمنا على مرسي حين سمعنا بموته ولكن جماعة الإخوان كانوا يقتلون أبناء مصر وهم يكبرون ويهللون وفي غاية الفرح.. هذا الفرق بين أخلاقنا وأخلاق الإخونجية.

وأشار إلى أن مرسي أحد ضحايا نظام الحمدين، منوها أن بؤرة الشر العربي في الدوحة، بحسب قوله.

وقال أيضا : "مرسي وغيره هم ضحايا لتنظيم مخادع و تنظيم إخونجي يستهدف تمزيق الأمة.

وعقب وفاة مرسي كتب قائلا : " إذا كان نبأ وفاة مرسي حقيقة أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيج جناته".