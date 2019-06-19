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بشأن وفاة "مرسى"..

السعيد لقيادة إخوانية: "شيلي البلوك وشوفي كيف أعزيكي"

الحياة السياسية

فجر السعيد وعزة الجرف
فجر السعيد وعزة الجرف

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وجهت الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، رسالة خاصة  للقائدة الإخوانية، عزة الجرف، وذلك بشأن تعليق الأخيرة على وفاة الرئيس المعزول، محمد مرسي، حيث قالت "السعيد": "البارح نسيت أعزي صديقتي الصدوقة وحبيبتي اللي قلبت علي وعطتني بلوك أم أيمن (عزة الجرف)".

وكتبت "السعيد" عبر حسابها الرسمي على "توتير"، "البارح نسيت أعزي صديقتي الصدوقة وحبيبتي اللي قلبت علي وعطتني بلوك أم أيمن (عزة الجرف)، وحاولت البارح اطرشلها تعزية خاصة ما قدرت معطتني بلوك بالتليفون والواتس آب والتويتر وكل مكان، يا بنت الحلال شيلي البلوك خل نعزيج أنتي قائدة نساء العالم.. القائدة ليش تبلك شعبها؟".

يذكر أن السعيد علقت على وفاة مرسي،  الإثنين الماضي ، قائلة: "عظم الله أجركم في وفاة محمد مرسي، إرادة رب العالمين مرسي يموت ومحمد حسني مبارك يشاهد وفاته وأعزي إيران والإخوانجية"، مضيفة: "ربنا يحفظ الرئيس السيسي من كل شر".

وتحدثت "السعيد" في برنامجها "هنا الكويت" المذاع على قناة سكوب نيوز، بشأن وفاة "مرسي"، ساخرة: "غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل ثلاثة أيام حزناً على مرسي عشان مو تقولون نتشمت لا سمح الله".

وفي السياق، كتبت في سلسلة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بخصوص نفس الأمر، كان من ضمنها "الله يحفظ الرئيس السيسي ويحفظ مصر من كل شر".


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