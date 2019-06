الأمير هاري يتسبب في سجن شاب 4 سنوات

نقلت الصحيفة البريطانية "بي بي سي"، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم الحكم على مراهق مؤيد للنازية الجديدة لمدة أربع سنوات، وقام المحكوم عليه بوصف الأمير هاري بأنه "خائن لعرقه" بعد أشهر من زواجه بالممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وقال إنه يجب إطلاق النار عليه.

ونشر الشاب ميخال شيفجوك البالغ 19 عاماً، من أصل بولندي صورة للأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه معلقا: "أراك لاحقًا يا خائن العرق".

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواجه بميجان وهي ابنة سيدة أمريكية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.

ولدى شيفجوك شريك بولندي آخر أوسكار دون — كوتشوروفسكي البالغ 18 عامًا، واعترفا كلاهما بتهمة تشجيع الإرهاب، كما اعترف شيفجوك أيضًا بخمس تهم بحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرقي إنجلترا مارتن سنودن: "المتهمان يعتبران نفسيهما متفوقين على غالبية المجتمع، ويشعران بأن من واجبهما التعبير عن معتقداتهما وبالتالي تعليم الآخرين".

وأضاف: "لا يعكس العدد الكبير من المواد التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي معتقداتهما المتطرفة فحسب، بل استهدف أيضا تشجيع الآخرين على القيام بأفعال خسيسة".

وتم الحكم على شيفجوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر، بينما حكم على دون كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 18 شهرا.

