  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
الديهي

بالفيديو.. الديهي: "اللي بيحصل دا حاجة تكسف"

ارشيف

مذبحة للعاملين بـ "بي إن سبورتس" القطرية

أحمد موسي

أحمد موسى: اللى هيشغل بى إن سبورت هبلغ عنه

هشام عشماوي

"خطة خداع وتمويه".. أسرار جديدة في تسليم عشماوي

التحالف العربى

التحالف يوجّه ضربة جديدة للحوثيين

عهد التميمي

إصابة عهد التميمي في حادث سير مع عائلتها

صلاح

رسالة قاسية من "صلاح" لريال مدريد

الجيش الاسرائيلي

حادثة تهز الجيش الإسرائيلي.. والشرطة تحقق

ارشيف

إطلاق سراح "بلاتيني" بعد استجوابه

ارشيف

طرد أستاذ جامعي بالسعودية أساء لقيادة المملكة

صاروخ يهاجم مقرات نفط عراقية

عرب وعالم

العراق
العراق

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه أبها

#

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

#

الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان

#

انفجار يستهدف ناقلة نفط ببحر عمان

قالت الشرطة العراقية إن صاروخًا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسئولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع "رويال داتش شل" و"إيني" الإيطالية.

في نفس السياق، ذكر مصدر أمني، أمس، إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخًا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مطرب شهير مصاب بمرض ليس له علاج
» النواب يقرر زيادة حوافز أساتذة الجامعات
» شاب يطرد أمه من المنزل بطريقة مهينة
» كتاب مقدس فى قاع المحيط.. تفاصيل مثيرة
» لخلافات مع خطيبته.. انتحار شاب بالقليوبية
» رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة
» رجل يوزع الكنافة احتفالًا بطلاق زوجته
» قرارات عاجلة من "كاف" بشأن أمم أفريقيا
» صاروخ يهاجم مقرات نفط عراقية
» صورة غير متوقعة لنجم برشلونة بكوبا أمريكا
» خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات