سر خطير وراء تراجع الليرة التركية

وكالات - سارة أشرف
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار اليوم الأربعاء، بعد نشر وكالة "بلومبرج" تقريرًا قالت فيه إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".
وجرى تداول العملة التركية، عند 5.86 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 0.64%.
أداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018.
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