أول تحرك رسمي من الأهلي لضم هذا النجم

19 يونيو 2019 - 09:33 ص

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، عن بدء تفاوض النادي الأهلى، مع هدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "شوقي"، في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي بدأ خلال الساعات القليلة الماضية التفاوض رسميًا مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي".

وأضاف: "يريد الأهلي الاستفسار من هدرسفيلد عن إمكانية التعاقد مع رمضان، ولم يتحدد حتى الآن ما إذا كان النادي يريد ضمه بصفة نهائية أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر".

وتابع: "ضم اللاعب بصفة نهائية أو على سبيل الإعارة أمر يخص الأهلي، ولكن الأكيد أن النادي اتخذ أولى الخطوات الرسمية بالفعل وبدأ التحرك للحصول على خدماته بالفترة المقبلة".