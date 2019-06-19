الزمالك يفرض غرامات مالية كبيرة على اللاعبين

19 يونيو 2019 - 09:20 ص

فرض الجهاز الفنى بنادى الزمالك غرامة مالية كبيرة قدرها 100 ألف جنيه، على أى لاعب يتغيب الفترة الحالية دون الحصول على إذن مسبق.

وعاد الفريق الأبيض إلى التدريبات من جديد على استاد عبد اللطيف أبورجيلة، قبل بدء المعسكر الخارجي للاعبين استعدادًا لاستكمال باقي مباريات الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك غيابات بالجملة، لذلك قرر مرتضى منصور رئيس النادى، توقيع غرامة مالية 300 ألف جنيه، على الغائبين عن مران أول أمس الاثنين بدون إذن مع خصم 100 ألف جنيه عن أى يوم آخر سيغيبه أى لاعب؛ لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق خلال الفترة الجارية للإعداد بأفضل صورة للمباريات المتبقية.