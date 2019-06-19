الكشف عن كواليس جديدة عن عملية تسليم "هشام عشماوي"

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كشف الإعلامي أسامة كمال - مقدم برنامج "مساء دي إم سي" - عن كواليس جديدة في عملية تسليم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر.

وقال "كمال" في برنامجه : "العملية كانت كبيرة وليست مجرد تذكرة طيران من ليبيا إلى مصر بل الأمر أكبر من ذلك لدرجة مشاركة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل في العملية بنفسه".

وأضاف "كمال" : "خطة خداع وتمويه على أجهزة مخابرات دولية كتيرة كانت مستعدة تصفي عشماوي وميطلعش المعلومات اللي في بطنه وهييجي يوم نسمع عن كم المعلومات اللي خرجت من مواطن مصري بلده صرفت عليه من وهو في بطن أمه لحد ما تلقى أفضل تدريب ف مصر والعالم عشان يحمي ترابها وولادها مش يدنسها ويقتلهم".

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