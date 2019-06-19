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أول رد من مجلس النواب على تصريحات أردوغان المعادية لمصر

الحياة السياسية

الدكتور صلاح حسب الله
الدكتور صلاح حسب الله

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان المصري يرفض تدخلات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في شئون مصر.
وأوضح حسب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أردوغان نموذج للديكتاتور وقمع الحريات رغم حديثه عن الديمقراطية.. وعلى يده تحولت سجون تركيا إلى سلخانات»، متابعا: «هذا الرجل أصيب بهوس فقدان الخلافة العثمانية».
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: «نرفض تدخلاته السافرة في شئون مصر، ويجب أن تتعلموا من الشعب المصري الذي ثار على أتباعكم من الإخوان»، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية مع الشعب على قلب رجل واحد.
وأضاف حسب الله أن قطر التي يتحالف معها أردوغان تستعبد عمال آسيا للتجهيز لحدث كأس العالم، متابعا: «استقلال الإرادة المصرية معركتنا جميعا.. ونرفض أي تدخل من أي دولة في شئوننا»


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