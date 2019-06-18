الكشف عن كواليس جديدة بشأن تسليم هشام عشماوي

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كشف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، كواليس خاصة في تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من ليبيا.
وقال «كمال» إن عملية تسلم «عشماوي» للمخابرات العامة المصرية، الثلاثاء 29 مايو، عملية كبيرة جدًا، متابعًا: «مش مجرد تذكرة طيران من ليبيا للقاهرة، دي عملية كبيرة استدعت مشاركة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل بنفسه لإنجاح الخطة».
وأضاف أن «خطة خداع وتمويه على أجهزة مخابرات دولية كتيرة كانت مستعدة تصفي عشماوي وميطلعش المعلومات اللي في بطنه وهييجي يوم نسمع عن كم المعلومات اللي خرجت من مواطن مصري بلده صرفت عليه من وهو في بطن أمه لحد ما تلقى أفضل تدريب ف مصر والعالم عشان يحمي ترابها وولادها مش يدنسها ويقتلهم».

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