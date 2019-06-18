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اليمن.. اشتباكات بين قوات حكومية وأخرى مدعومة من أبوظبي

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اندلعت الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوات خفر السواحل اليمنية، وأخرى مدعومة من الإمارات، في ميناء سقطرى اليمني، وفق مصدر بالميناء.وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "مواجهات اندلعت بين قوات خفر السواحل اليمني من جهة، وقوات الحزام الأمني التي تدعمها الإمارات من جهة أخرى، في ميناء سقطرى". 
وأوضح أن الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة قوات الحزام الأمني المشكلة من بعض أبناء سقطرى (لا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية) السيطرة على الميناء. 
وأشار إلى أن قوات "الحزام الأمني" سيطرت على بوابة الميناء لبعض الوقت قبل إخراجها منها، لافتا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة قائد الحزام الأمني عصام سعيد. 
وذكر أنه تم فيما بعد إخراج المسلحين التابعين للحزام الأمني من بوابة الميناء بعد اجتماع لمحافظ سقطرى رمزي محروس، مع اللجنة الأمنية بالمحافظة. 
وأوضح أن الميناء يقع حاليا تحت سيطرة قوات الأمن الحكومية اليمنية وسط تعزيزات من الجيش، وانتشار مكثف في محيطه. وحتى الساعة 19.35 تغ، لم تصدر الحكومة اليمنية أي إفادة بخصوص القضية التي ذكرها المصدر.ويأتي ذلك بعد يوم من اعتداء مسلحين انفصاليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) الذي تتهم أطراف حكومية الإمارات بدعمه، على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ جزيرة سقطرى، أثناء خروجهما من إحدى المنشآت الحكومية غربي الجزيرة.
ولم تسفر الحادثة عن أية إصابات عدا أضرار في مركبات الموكب، وفق مصدر حكومي يمني. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها جود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي. 
وجاء إعلان الحكومة حينها إثر تقارير عن بدء الإمارات إنشاء قوات "حزام أمني" في الأرخبيل على غرار قوات "الحزام الأمني" في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب) والمحافظات الجنوبية الأخرى، التي تدين لها بالولاء، وفق إعلام يمني محلي. 
وسبق أن حذر محافظ سقطرى، من إنشاء أي تشكيلات عسكرية في الجزيرة لا تخضع لسيطرة الحكومة، كان آخرها تصريح في مايو/أيار الماضي، حين قال: "لن نسمح بإنشاء أي مليشيات تحت أي مسمى بالمحافظة". 
وتزامنا مع تلك التصريحات الأخيرة للمحافظ وصل مطلع مايو/أيار الماضي، نحو 300 مجند إلى ميناء سقطرى قادمين من مدينة عدن عقب تلقيهم تدريبات في معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب مسؤول محلي. 
والإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن. 
وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة اليمني حينها أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء.
وعقب رفض الحكومة الخطوة الإماراتية، وتمسكها بضرورة انسحاب القوات الإمارات، تدخلت وساطة سعودية قضت برحيل القوات الإمارات من الجزيرة البعيدة عن الصراع المسلح الدائر في اليمن. 
وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن. -

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