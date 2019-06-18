الهلالي عن وفاة مرسي: الخصومة لم تنته بعد

18 يونيو 2019 - 09:25 م

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمته بقضية التخابر.

وقال "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، "لا شماتة في الموت، مفيش شماتة بس في ارتياح وراحة قلب".

وأضاف "الهلالي"، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"، مشددًا على أن الخصومة لم تنتهي بوفاة "مرسي"، وإنما انتقلت للعدل الإلهي المطلق؛ لأن حق العبد لا يسقط بينما حق الرب ممكن يسقط، فمن لم يُصلى أو يصوم ممكن ان يغفر الله له لأنه ليس بحاجة له، لكن لكونه عدل لابد أن يأخذ حق العبد من العبد.

وتابع، أن الخطاب الديني لابد أن يكون عادل، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 حقوق تتمثل في حق النفس، وحق العقل لنفسي وللغير، وحق العرض، وحق المال، وحق الاعتقاد لديني ودين غيري.