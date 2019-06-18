سرب مقاتلات أمريكية يتجه إلى الخليج

18 يونيو 2019 - 07:46 م

توجه سرب من مقاتلات "إف15-إيه" الأمريكية من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن سربا مكون من مقاتلات "أف15-إيه" يعرف بـ"سترايك إيغل" توجه إلى الخليج انطلاقا من قاعدة "سايمور" الجوية الأمريكية.

وكانت هيئة القوات المشتركة الأمريكية قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأمريكية.

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمس الاثنين عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان في بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة، تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها، التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان مصحوبا بصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي. وأشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على أدلة من تسجيل مصور ومصادر.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس 13 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.